"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудь

Поклонники набросились на Анастасию Волочкову из-за нового фото.
Российскую балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за новый образ. Люди также были возмущены высказывание одиозной знаменитости.
На своей страничке в Instagram она решила повторить образ Шерон Стоун из "Основного инстинкта".
"На все мои выступления макияж я делаю сама. И, как правило, в машине по дороге. Чтобы сэкономить время. Это касается и съёмок. И я вообще редко прибегаю к помощи визажистов", - сообщила Волочкова в подписи к фото.
Поклонники не поверили Волочковой. Более того, ее уличили в использовании специальных программ, которые скрывают настоящую внешность балерины.
"С фотошопом перебрали. Тоже сами делали? Руки разного цвета!", Я тоже через фильтры просто вау", "Расплывшаяся грудь. Некрасиво", "Сделайте что-нибудь с вашей грудью.... Всё хорошо, но грудь. Чуточку того, чуточку другого и конечно же чуточку фильтров. Настя, Вы же взрослая женщина, кому Вы врете? Все Ваши макияжи без фильтров мы видели. И они правда могли быть сделаны в машине настолько они "прекрасны", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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