"Сделайте что-нибудь с ней": Волочкова показала расплывшуюся грудь

Волочкова показала расплывшаяся грудь / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за новый образ. Люди также были возмущены высказывание одиозной знаменитости.

На своей страничке в Instagram она решила повторить образ Шерон Стоун из "Основного инстинкта".

"На все мои выступления макияж я делаю сама. И, как правило, в машине по дороге. Чтобы сэкономить время. Это касается и съёмок. И я вообще редко прибегаю к помощи визажистов", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

Поклонники не поверили Волочковой. Более того, ее уличили в использовании специальных программ, которые скрывают настоящую внешность балерины.

Волочкова / скриншот

"С фотошопом перебрали. Тоже сами делали? Руки разного цвета!", Я тоже через фильтры просто вау", "Расплывшаяся грудь. Некрасиво", "Сделайте что-нибудь с вашей грудью.... Всё хорошо, но грудь. Чуточку того, чуточку другого и конечно же чуточку фильтров. Настя, Вы же взрослая женщина, кому Вы врете? Все Ваши макияжи без фильтров мы видели. И они правда могли быть сделаны в машине настолько они "прекрасны", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников очередным шпагатом. На своей страничке в Instagram она решила похвастаться своей растяжкой, но вызвала лишь шквал критики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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