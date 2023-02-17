Галкин признался, что его жизнь в РФ стала невыносимой, когда Зеленский стал президентом Украины

По словам комика, в России на него сразу начали по-другому смотреть. Он сталкивался с подозрениями.

Галкин признался, как на него повлияло президенство Зеленского/ Instagram, Офис президента Украины

Российский юморист Максим Галкин со сцены заявил, что он от всей души желает Украине быть целой и независимой.

Об этом он сказал во время своего очередного юмористического выступления. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Комик подчеркнул, что он, как и с начала полномасштабного вторжения РФ, продолжает поддерживать Украину и осуждать агрессию России.

Юморист отмечает, что в РФ его обвинили в том, что он якобы "поддерживает Украину за деньги".

видео дня

"Они считают, что я получал средства за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой, – это только за деньги такое можно желать. То есть то, что я этого от сердца хочу, им в голову не приходит, представляете. Ну такая извращенная логика. Ну дай Бог им всем здоровья. Ну не всем, ну, почти всем", – сказал Галкин.

При этом комик в шутливой манере рассказал, что его жизнь в России стала невыносимой после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. После этого, по словам юмориста, на него в РФ начали "не так смотреть".

"Казалось бы, я, как и многие, выступил против войны, это нормальное состояние. Чего они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совсем иначе смотреть. Я вам клянусь. Я это чувствовал. Типа: "Ты что, тоже собрался?", – рассказал артист.

Однако он и не собирался в политику, подчеркнул Галкин, но ему никто не верил.

Ранее сообщалось, что Галкин невероятно изменился после бегства из России. После одного видео поклонники были сильно удивлены, увидев своего любимца. После побега из России шоумен выглядит явно не на свои 46 лет.

Напомним, друг Пугачевой наехал на Галкина за гонорары. Из забвения "вынырнул" некто Александр Левшин, солист группы Рецитал и бывший друг Примадонны. В росЗМІ он решил подколоть Галкина: мол Пугачева всегда зарабатывала больше комика, и живут они сейчас на ее сбережения, потому что, несмотря на большое количество концертов, много денег они не приносят.

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