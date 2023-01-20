Пугачева и Галкин не против выступления в Минске - концертный директор назвал цену вопроса

Нелепые попытки пропагандистов подставить Примадонну и ее мужа вышли на новый уровень.

Травля Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжается / instagram.com/maxgalkinru

Как бы не плевались желчью российские пропагандисты на артистов, которые покинули РФ в знак несогласия с военной позицией Кремля, а все же их шоубизнес стремительно теряет лучших своих представителей.

В частности семейную чету - певицу Аллу Пугачеву и комика Максима Галкина. Сейчас их травля - стопроцентный способ поднять свой рейтинг в СМИ для менее известных и успешных звездочек. И хоть о том, что Пугачева и Галкин не так уж ценны в контексте "русской культуры", не рассказал только ленивый, их все никак не могут "отпустить" и с азартом смакуют каждую сплетню и небылицу.

К примеру недавно один из пророссийский Telegram-каналов устроил провокацию концертному директору Аллы Пугачевой Елене Чупраковой. Примадонне и ее супругу предложили выступить на закрытой вечеринке в честь свадьбы в Минске.

В телефонном разговоре Чупракова сперва категорически отказалась, затем начала торговаться о цене. Лишь на сумме в 300 тыс. евро она пообещала поговорить с артистами.

В росСМИ этот "эксперимент" выставляют, как продажность убеждений опальных знаменитостей. Однако они даже красивую клевету сочинить не могут: Елена Чупракова действительно много лет представляла интересы Пугачевой и нередко давала комментарии от лица Примадонны. Впрочем, после отъезда певицы в Израиль с явным нежеланием возвращаться на немытую родину без острой необходимости, Чупракова уже не раз заявляла, что ничего не знает ни о планах, ни о перемещениях артистки, из-за чего стала весьма недостоверным источником какой-либо информации о своей звездной подруге.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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