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"Обалдеть!": клоун Гальцев раскритиковал бывшего друга Максима Галкина за антивоенную позицию

16 января 2023, 14:49
Муж Аллы Пугачевой не только оборвал связи с немытой Россией, но и с ее миньонами, которые не способны думать здраво.
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев пожаловался на Максима Галкина, который осуждает войну в Украине / instagram.com/galtsev_yuriy

Российский комик и шоумен Максим Галкин, в отличие от многих "артистов вне политики", которые трусливо продолжают поддакивать кремлевской пропаганде, в самом начале полномасштабной войны в Украине четко выразил свою антивоенную позицию, и покинул с семьей РФ.

В безопасности он не позабыл про свои принципы, во время концертов продолжает обличать пороки страны-террориста и тех, кто ею руководит. За это он был признан в РФ иностранным агентом.

Однако стало известно, что он не только покинул немытую родину, но и еще оборвал все связи со старыми друзьями, которые остались там, и продолжают с надеждой заглядывать в рот обезумевшему тирану. На это жалуется бывший коллега и товарищ Галкина, клоун Юрий Гальцев. В недавнем интервью престарелый кривляка, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма, пожаловался, что нежелание Галкина общаться с бывшими друзьями, чей мозг пропитан пропагандой, его очень расстраивает.

"Мне больно, что так произошло. Но это боль у меня. Рассказывать, что болит? Это мало кому интересно. Боль от недопонимания. Он - там, я - здесь. Я бы с удовольствием поговорил бы. Может, и он что-то рассказал бы. Его боль - это его боль. Кто-то может ее терпеть, а кто-то - нет", - промямлил обиженный клоун.

Также он сделал бывшему другу замечание, которое больше похоже на детские разборки за гаражами: "Если чем-то недоволен, ты скажи здесь. А что там, уезжая в ту или другую страну, все поносишь. Вот это очень плохо".

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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