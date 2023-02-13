'Натали, утоли мои печали и вали': путинист Лепс со сцены обругал Галкина

Скандальный пропутинский певец Григорий Лепс в очередной раз оскандалился. В этот раз он жестко "наехал" на Максима Галкина

Григорий Лепс и Максим Галкин / коллаж фото УНИАН

Скандально известный своими пропутинскими взглядами (и неоднократно выступавший перед боевиками на Донбассе) звезда российской блатной музыкой Григорий Лепс устроил очередную выходку у себя на концерте в Ставропольском крае.

Лепс не придумал ничего лучше, чем нецензурно обругать юмориста Максима Галкина (которого за его проукраинскую позицию давно шельмуют кремлевские пропагандисты).

Лепс решил, так сказать, устроить сеанс "возмездия" за то, что комик несколько лет назад высмеял его дурновкусный шлягер в стиле "русский шансон" − "Натали" 1995 года.

"Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил: "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти [к черту – нецензурно]", — заявил Лепс со сцены. Причем его низкопробная выходка вызвала в зале одобрительный хохот.

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Скандал с Лепсом

Напомним, несколько месяцев назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Конфликт пришлось улаживать в судебном режиме.

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