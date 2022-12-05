Избивали двое: Григорий Лепс устроил драку посреди улицы и сломал нос

Григорий Лепс / скриншот

Российский певец Григорий Лепс, который поддержал политику Путина и масштабное вторжение войск в Украину, устроил скандал в Санкт-Петербурге.

Лепс оскандалился на сцене. Внезапно бросил микрофон и очки и ушел со сцены. Видео с этим выпадом моментально распространилось в Сети.

Директор музыканта Владимир Урюпин рассказал, что стало причиной странного поведения Лепса во время концерта.

"Заболел человек, это была крайняя степень. Два часа двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся", - комментировал представитель музыканта.

Однако на этом неприятности артиста не закончились. Поздно ночью Лепс вместе с директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

На камеру попало, как музыкант вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается, завязывается драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

Что стало причиной драки Лепса

Как пишут росСМИ в драку с Лепсом вступил 39-летний петербуржец по имени Дмитрий. Он отдыхал в баре в тот момент, когда туда вошла компания певца. По некоторым данным, Григорий сначала щедро угощал гостей горячительными напитками, но потом что-то пошло не так.

Кроме того СМИ сообщат, что пострадавший подал заявление в полицию.Якобы у него сломан нос со смещением.

Напомним, в июне стало известно о том, что прихвостень Путина Григорий Лепс, больше не сможет поехать в Лондон.

Певец подал документы и их рассматривали на протяжении 4 месяцев. "Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", — подытожил исполнитель.

Он также рассказал, что раньше дела с заграничными концертами обстояли по другому. В частности, он полагает, что чем дольше люди живут вне россии, тем меньше они слушают российские хиты. Таким образом, у "путиниста" Лепса границы его гастролей стремительно сужаются до размеров россии.

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