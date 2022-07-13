Российский прихвостень президента-тирана путина, который развязал войну в Украине Григорий Лепс, больше не сможет поехать в Лондон.

По информации womanhit.ru, певец подал документы и их рассматривали на протяжении 4 месяцев. "Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", — подытожил исполнитель.

Он также рассказал, что раньше дела с заграничными концертами обстояли по другому. В частности, он полагает, что чем дольше люди живут вне россии, тем меньше они слушают российские хиты. Таким образом, у "путиниста" Лепса границы его гастролей стремительно сужаются до размеров россии.

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Напомним, певец Григорий Лепс, который активно поддерживает войну в Украине, поделился "секретом" своей успешности в России. Оказывается, что он не пишет песни, а покупает их у других артистов. Одна из них - "Рюмка водки на столе". "Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50.