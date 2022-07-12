"Я - пьяница": путинист Лепс объяснил свой успех в России и рассказал о заработках

Лепс объяснил свой успех в России и рассказал о заработках / скриншот

Певец Григорий Лепс, который активно поддерживает войну в Украине, поделился "секретом" своей успешности в России.

Оказывается, что он не пишет песни, а покупает их у других артистов. Одна из них - "Рюмка водки на столе".

"Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница", - заявил Лепс в комментарии российским СМИ.

Слова путиниста можно поставить под сомнение, так как его неоднократно ловили на плагиате.

Здесь только малая часть песен, которые певец украл у других исполнителей:

Напомним, российские СМИ сообщили, что певец "путинист" Григорий Лепс взялся за голову и занялся своим здоровьем. Он якобы бросил пить и занялся спортивной ходьбой. В день своего 60-летия певец поделился даже личным рекордом в 60 км.

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