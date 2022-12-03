Лепс оскандалился на своём концерте и нахамил поклоннице

Григорий Лепс / wikipedia

В российском Санкт-Петербурге скандалом закончился концерт заядлого путиниста, российского певца Григория Лепса.

Так, во время своего концерта Лепс заявил, что плохо себя чувствует, более того, певец не допел песню, а швырнув микрофон удалился со сцены.

Кроме того, отмечается, что Лепс не захотел сфотографироваться с фанатами и даже съзвил: "Вы думаете, кто-нибудь поверит, что мы с вами дружим".

Еще по одной версии, когда Лепс покинул сцену, зрители стали выходить из зала, и есть мнение, что бросание микрофона было заранее спланировано, чтобы артист потом триумфально вышел на сцену и завершил концерт. Увидев, что люди уходят, Лепс обиделся и не стал больше выходить.

В любом случае, обиженный путинист, который поддерживает войну в Украине, повел себя некорректно по отношению к своим поклонникам и организаторам концерта.

Напомним, в июне стало известно о том, что прихвостень Путина Григорий Лепс, больше не сможет поехать в Лондон.

Певец подал документы и их рассматривали на протяжении 4 месяцев. "Наш любимый город, но меня уже туда не пускают", — подытожил исполнитель.

Он также рассказал, что раньше дела с заграничными концертами обстояли по другому. В частности, он полагает, что чем дольше люди живут вне россии, тем меньше они слушают российские хиты. Таким образом, у "путиниста" Лепса границы его гастролей стремительно сужаются до размеров россии.

Вас также может заинтересовать: