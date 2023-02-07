Рюмка водки на столе закончилась: Лепс ошарашил россиян новой выходкой со сцены

Своим обращением к россиянам Григорий Лепс видимо намекнул на драку в баре Санкт-Петербурга в декабре 2022 года.

Лепс / скриншот

Российский певец Григорий Лепс, который совсем недавно устроил пьяный скандал в РФ после концерта, решил вновь удивить россиян своим поступком.

Он решил прислушаться к рекомендациям путиниста Николая Баскова и ошарашил всех со сцены.

Недолго думая, автор застольного хита призвал жителей России к трезвости, подчеркнув, что алкоголь до добра не доводит.

"Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем (Басковым - ред.) это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня - рука", - заявил Лепс со сцены.

Видимо в обращении к россиянам Лепс намекнул на драку в баре Санкт-Петербурга в декабре 2022 года.

Скандал с Лепсом

В декабре прошлого года поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

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