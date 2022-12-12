Серьезные проблемы: стало известно, почему Лепс устроил драку на улице и оскандалился на концерте

После скандальной драки на улице Лепс не вышел на сцену, когда ему должны были вручить награду.

Григорий Лепс / sputnik-georgia.ru

В России путинские артисты один за другим устраивают шумные скандалы. Накануне жестко оскандалился Григорий Лепс, который поддержал вторжение войск РФ в Украину и ездил на Донбасс.

После скандальной драки на улице в российском Петербурге Лепс не вышел на сцену, когда ему должны были вручить награду.

Раньше каждый год он получал заветную статуэтку, но не в этот раз.

Сам Лепс заявил, что отказался от участия из-за гастролей, однако продюсер Евгений Морозов считает, что у путиниста депрессия после развода с женой.

По его словам, это и могло стать причиной драки, во время которой исполнитель набросился с кулаками на соперника и разбил ему нос.

"Знаете, в 60 лет лишиться любимой жены — это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс - однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину — свою жену. И конечно, он хочет ее вернуть", — заявил Морозов.

Скандал с Лепсом

Напомним, несколько дней назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

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