"Если ты - свинья": путинистка Цыганова "погнала" Лепса воевать на Донбасс

Исполнительница хита "Русская водка" Вика Цыганова устроила форменный разнос исполнителю хита "Рюмка водка на столе" Григория Лепса.

Вика Цыганова и Григорий Лепс / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В ряду артистов-путинистов новый раздрай. Скандально известная своим великодержавным шовинизмом "блатная" певица Вика Цыганова разругала Григория Лепса, который недавно устроил пьяную драку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают русские пропагандистские СМИ.

"У меня позиция христианская. Я сейчас не хочу предавать его анафеме, но так себя нельзя вести. И Лепс, как человек православный, должен осознать это и покаяться. Такое поведение называется "зажрался", потерялся в пространстве. Хочется сказать: "Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись". А если нет, то так и скажи: "Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю". Если ты свинья, выйди к людям да так и скажи. Люди у нас добрые, они поймут и простят. А если Лепсу дурь девать некуда, так пусть отправляется на Донбасс, повоюет. Как раз проявит там себя как мужик, по-настоящему", − сказала она.

Напомним, несколько лет назад поздно ночью Григорий Лепс вместе со своим концертным директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями.

Камера запечатлела, как Лепс вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается и мигом завязалась драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

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