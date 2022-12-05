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Грозит тюрьма: стало известно, почему подрался психованный Лепс

5 декабря 2022, 17:59
Лепс
Лепс / скриншот

После того, как российский певец "путинист" Григорий Лепс и его охранник подрались с посетителем одного из местных баров, против него возбудили уголовное дело.

Как сообщает Meduza, расследование ведут по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Отметим, что поздно ночью Лепс вместе с директором и охранником отправились в один баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями. На камеру попало, как музыкант вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается, завязывается драка.

Сначала директор Лепса ударил кулаком мужчину, а потом к потасовке присоединяется и сам певец.

По словам потерпевшего, 39-летнего Дмитрия Горбачева, в баре певец предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался, после чего Лепс дал ему оплеуху. Затем они вышли на улицу.

Григорий Лепс
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