Галкин показал своё красивое семейство на пляже

Максим Галкин и Алла Пугачева прогулялись по вечернему пляжу с детьми.

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Максим Галкин и Алла Пугачева живут свою честную жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин, который выкладывает фото своих детей и в целом, показывает кадры своей счастливой и спокойной жизни, поделился очередным семейным снимком.

На нем артист показал свою семью в полном составе: себя, Аллу Пугачеву, а также детей-двойняшек - Лизу и Гарри.

"Вечер. Июнь. Израиль", - подписал фото он на своей странице в социальной сети Instagram.

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Максим Галкин и его счастливая семья / Фото Instagram/maxgalkin.ru

Комментаторы не упустили возможность в очередной раз поблагодарить артистов за их честную позицию в войне с Украиной.

"Люди с большой буквы. Не продали честь и совесть", "Любви вам, счастья и удачи. Спасибо, что поддерживаете Украину", - пишут они.

Напомним, ранее Максим Галкин похвастался фотографией своей красавицы-дочки Лизы, которая превращается в юную девушку.

Главред также писал о том, что российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.

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