Российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.
Так, пара пришла на фестиваль их подруги, латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, который она организовывает каждый год. Несмотря на слухи о том, что певице Пугачевой стало плохо и она не встает с постели, она резво пришла на фестиваль. Зрители тут же принялись аплодировать, почитая былую славу певицы.
Российские телеграмм-каналы публикуют видео, как она под ручку с Галкиным заходит в зал и зрители начинают хлопать. Между тем российские пропагандисты пишут, что на нее никто даже не обратил внимания, однако от чего-то наложили звук на видео, чтобы не были слышны аплодисменты.
Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.
Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.
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