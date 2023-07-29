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Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале

Алена Кюпели
29 июля 2023, 10:58 обновлено 29 июля, 11:04
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Пара пришла поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле.
Вайкуле, Пугачева
Вайкуле, Пугачева / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.

Так, пара пришла на фестиваль их подруги, латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, который она организовывает каждый год. Несмотря на слухи о том, что певице Пугачевой стало плохо и она не встает с постели, она резво пришла на фестиваль. Зрители тут же принялись аплодировать, почитая былую славу певицы.

Российские телеграмм-каналы публикуют видео, как она под ручку с Галкиным заходит в зал и зрители начинают хлопать. Между тем российские пропагандисты пишут, что на нее никто даже не обратил внимания, однако от чего-то наложили звук на видео, чтобы не были слышны аплодисменты.

видео дня

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.

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Алла Пугачева
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