Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

Планы Пугачевой и Галкина выехать инкогнито не увенчались успехами.

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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми перебираются в Юрмалу / колллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Семейная чета российских артистов, певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин, покинули рф в начале полномасштабной войны в Украине, и переехали в Израиль. Они выразили и продолжают поддерживать антивоенную позицию.

В стране-агрессоре они стали персонами нон-грата, и регулярно становятся жертвами радикально настроенных пропагандистских артистов и желтой прессы. Подробности личной жизни Пугачева и Галкин предпочитают скрывать, но и среди нынешнего, "безопасного" окружения у них есть недоброжелатели.

Так бывшие сотрудники Примадонны раскрыли росСМИ планы семьи покинуть Израиль в ближайшее время. Это решение артисты старались хранить в секрете как можно дольше, чтобы обезопасить себя от нежелательных встреч с назойвливыми папарацци.

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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми переберутся на лето в Юрмалу, где уже арендовали дом - летний климат Израиля Примадонна переносит с трудом из-за проблем с сердцем.

Переезд должен состояться со дня на день - Лиза и Гарри Галкины отправились на каникулы, а комик якобы даже сделает паузу в своем плотном концертном графике чтобы провести время с семьей. Вероятно, именно с переездом и связано молчание, которое пара артистов поддерживает в последнее время.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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