РосСМИ: Пугачевой стало плохо, она не встает с постели

Российской певице Пугачевой якобы стало плохо после перелета из Израиля в Юрмалу.

https://stars.glavred.info/rossmi-pugachevoy-stalo-ploho-ona-ne-vstaet-s-posteli-10489009.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева и Максим Галкин выехали из террористической России/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что российской певице Алле Пугачевой стало плохо и она якобы даже не встает с постели.

Об этом сообщил телеграмм-канал Showbusiness 24.

видео дня

"Алле Пугачевой стало плохо – после перелета из Израиля в Юрмалу артистка слегла. Говорят, певица не может подняться с постели. Из-за этого Примадонна пропустила открытие фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле", - написали пропагандисты.

На фото - информация о якобы здоровье Пугачевой:

РосСМИ не оставляют в покое Пугачеву / Скриншот Showbusiness24

Более того, они верят в свою версию также потому, что недавно в Юрмалу прилетела дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. "Певица прервала свои европейские каникулы с семьей для того, чтобы срочно встретиться с матерью", - пишут они.

Между тем, наверняка окажется, что это очередной пропагандистский вброс, ведь жители террористического государства Россия все никак не могут смириться с тем, что Пугачева не встала на сторону зла и не поддержала так называемую "спецоперацию", а по факту полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.

Вас также может заинтересовать: