УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

РосСМИ: Пугачевой стало плохо, она не встает с постели

Алена Кюпели
28 июля 2023, 11:15 обновлено 28 июля, 12:07
287
Российской певице Пугачевой якобы стало плохо после перелета из Израиля в Юрмалу.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин выехали из террористической России/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что российской певице Алле Пугачевой стало плохо и она якобы даже не встает с постели.

Об этом сообщил телеграмм-канал Showbusiness 24.

видео дня

"Алле Пугачевой стало плохо – после перелета из Израиля в Юрмалу артистка слегла. Говорят, певица не может подняться с постели. Из-за этого Примадонна пропустила открытие фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле", - написали пропагандисты.

На фото - информация о якобы здоровье Пугачевой:

РосСМИ не оставляют в покое Пугачеву
РосСМИ не оставляют в покое Пугачеву / Скриншот Showbusiness24

Более того, они верят в свою версию также потому, что недавно в Юрмалу прилетела дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. "Певица прервала свои европейские каникулы с семьей для того, чтобы срочно встретиться с матерью", - пишут они.

Между тем, наверняка окажется, что это очередной пропагандистский вброс, ведь жители террористического государства Россия все никак не могут смириться с тем, что Пугачева не встала на сторону зла и не поддержала так называемую "спецоперацию", а по факту полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.

Вас также может заинтересовать:

Алла Пугачева
Реклама

Главное за день

Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

12:02 Украина
Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское

Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали Старомайорское

11:53 Украина
Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

11:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:02

Возле Запорожской АЭС были взрывы, их зафиксировала МАГАТЭ

11:53

Марш-бросок, "море" огня и дыма: в ВСУ показали, как освобождали СтаромайорскоеВидео

11:21

Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

11:15

РосСМИ: Пугачевой стало плохо, она не встает с постели

11:10

Россия копит силы для атак инфраструктуры и прибрежной зоны Украины – ВСУ

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвПереговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв
10:57

ВСУ будут бить артой до ЮБК: Киселев раскрыл сценарий освобождения КрымаВидео

10:48

Где поставить долларовое дерево в квартире для привлечения богатства

10:45

Пятерняшки из Одессы: где они и как выглядят

10:25

Россия хочет поссорить Украину и Запад из-за зерна - Алексей КущЭксклюзив

Реклама
10:12

"Шел второй год спецоперации": Москву атаковал БПЛА, в РФ посмеялись над Путиным

10:00

Экстраверт или интроверт: психологический тест расскажет о вашем типе личности

09:55

ВСУ масштабно наступают на Запорожье, оккупантам РФ светит "котел" – соцсетиВидео

09:06

У ВСУ - успехи на Донбассе: в Генштабе рассказали о продвижениях на фронте

08:57

"Никаких рукопожатий": Харлан "взорвалась" эмоциями после скандала с россиянкойВидео

08:36

"Служить будут все": Чмут дал прогноз относительно мобилизации в Украине

08:34

Стоит ли бояться российских "Ланцетов"?мнение

08:11

ВСУ пошли вперед и продвигаются сразу на нескольких направлениях – ISW

07:35

Избивал подчиненного битой: в Ровенской области задержали главного военкомаВидео

06:47

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре - Politico

06:37

Что сейчас происходит в России?мнение

Реклама
05:50

Чем удобрить клубнику после сбора ягод: простые советы для каждого дачника

05:25

Сорвавший джекпот британец промотал весь выигрыш: его покупки вас удивят

04:50

От напитка не сможете оторваться: сколько нужно сахара на 1 литр компота

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

03:45

"Надо много оружия": Карась объяснил, как Запад может отреагировать на запугивание РФВидео

03:00

Белла Хадид нарушила молчание после "срыва" и клиники

02:30

Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов

02:00

"Мы не можем ждать 10 лет": Карась рассказал, готов ли Запад довести РФ до развалаВидео

01:30

Зачем теннисный мячик в гараже: хитрый лайфхак поможет не "коцнуть" авто

27 июля, четверг
23:51

Не знала столицу Румынии: силиконовая Мисс-Москва эпично опозорилась отсутствием ума

23:37

Китай передает РФ технологии и оборудование для войны против Украины - разведка США

23:12

Жена Иракли Макацария восхитила стройной фигурой после родов

22:58

"Беларусь будет в полной изоляции": возле границ ЕС серьезно накаляется ситуация

22:55

"РФ хочет уничтожить Украину": порты могут исчезнуть через 2-3 месяца - Гуменюк

22:48

Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ началсяВидеоблоги

22:44

Плюс 6 килограмм: украинская актриса рассказала, как поправилась

22:43

Иосиф Пригожин раскритиковал "жестокого диктатора" Пугачеву

22:37

Требовали пожать руку и угрожали: тренер Харлан ошеломила подробностями скандала

22:29

Российских туристов вышвырнули из Батуми: в городе отгремели протесты

21:53

Скоро в Крыму может быть громко, там появилась новая база оккупантовФото

Реклама
21:33

"Смена власти": эксперт раскрыл, что Россию ждет переворот и гражданская война

21:17

Провал зерновой сделки: у Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины - Reuters

21:11

Впервые за время войны: Вера Брежнева вернулась в Киев после слухов про разводВидео

21:09

ВСУ освободили село Старомайорское - ЗеленскийВидео

20:42

Подделал документы и уехал на Мальдивы: нардепу Аристову сообщили о подозрении

20:15

ВСУ ловко ликвидировали командира бригады боевиков "Призрак"

19:52

"Перебросили обученных бойцов": в США раскрыли об успехах ВСУ на фронте - CNN

19:28

Умерла Шинейд О'Коннор - полиция пролила свет на смерть музыкальной легенды

19:25

Как правильно ухаживать за подсолнухами: главные советы для хорошего урожая

19:22

ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылалиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять