РосСМИ: Пугачевой стало плохо, она не встает с постели

Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что российской певице Алле Пугачевой стало плохо и она якобы даже не встает с постели.
Об этом сообщил телеграмм-канал Showbusiness 24.
"Алле Пугачевой стало плохо – после перелета из Израиля в Юрмалу артистка слегла. Говорят, певица не может подняться с постели. Из-за этого Примадонна пропустила открытие фестиваля своей подруги Лаймы Вайкуле", - написали пропагандисты.
На фото - информация о якобы здоровье Пугачевой:
Более того, они верят в свою версию также потому, что недавно в Юрмалу прилетела дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. "Певица прервала свои европейские каникулы с семьей для того, чтобы срочно встретиться с матерью", - пишут они.
Между тем, наверняка окажется, что это очередной пропагандистский вброс, ведь жители террористического государства Россия все никак не могут смириться с тем, что Пугачева не встала на сторону зла и не поддержала так называемую "спецоперацию", а по факту полномасштабное вторжение России в Украину.
Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.
Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.
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