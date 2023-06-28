Без слез не взглянешь: в сеть слили честные фото Пугачевой

Алла Пугачева после пластики выглядит, как Алла Пугачева после пластики. Моложе она, увы, не стала.

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Алла Пугачева не останавливается экспериментировать / instagram.com/alla_orfey

Российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.

Соответствующими фото поделился пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов".

Пугачеву сфотографировали с близка и невооруженным глазом видно, как сильно у нее натянута кожа. На ней видны какие-то бугры и складки, а также все лицо выглядит несколько размазанным.

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На фото - сделанная Алла Пугачева:

Отметим, ранее российские пропагандистские телеграмм-каналы захлебнулись от радости: Пугачева, которая не поддержала захватническую войну России против Украины, сделала себе губы.

Ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Этот бизнес был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая всё еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

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