Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ: что произошло

Российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева ликвидировала свой последний бизнес в РФ, связанный со сферой моды.

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Алла Пугачева и Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева лишилась своего последнего бизнеса в стране-агрессоре РФ, который был связан с изготовлением обуви. Об этом заявили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на представителей компании "Эконика".

С сайта производителя вдруг исчезла почти вся обувь, которая выпускалась от имени Пугачевой и которая все еще была в продаже в течение последнего года ‒ после того, как певица покинула РФ и началась пропагандистская кампания по очернению ее имени.

По информации пропагандистов, осталось всего несколько моделей, которые продаются с большой скидкой.

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"Мы переименовали эти товары в коллекцию "Премиум". Больше никаких других товаров под именем "Алла Пугачева" мы выпускать пока не планируем. Это просто ребрендинг нашей компании", – говорится в заявлении.

Кроме того, пока неизвестно, кто был инициатором разрыва обувного сотрудничества с Пугачевой.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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