"Разве о такой старости мечтала Алла": в Сети раскритиковали Галкина за архивное фото с Пугачевой

Известный комик Максим Галкин опубликовал архивные снимки с Аллой Пугачевой и детьми из РФ и нарвался на хейт фолловеров.

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Алла Пугачева и Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный российский юморист и оппозиционер Максим Галкин, который активно поддерживает Украину и регулярно резко высказывается о путинском режиме, поделился в Instagram очередным архивным фото с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой.

В кадре Галкин позировал с супругой на лестнице в своем шикарном доме-замке в подмосковной деревне Грязь (который, по последним данным, паре пришлось продать). Певица была в черном наряде, а юморист надел светлую футболку, синие джинсы и белые кроссовки. В ответ, как водится, Галкин получил сотни яростных и желчных комментариев от жителей страны-агрессора РФ.

"Галкин! Сколько у вас поклонников вне России? Оставайтесь там. Плывите - берег близко", "Замка нет, фото старое, гордиться нечем. Фотошоп рулит", "Да ладно. Так и будем за спиной мамки прятаться?", "Воспоминания о замке!? Продали! Ужас, конечно! Разве о такой старости мечтала Алла!? В маленьком израильском домике в аренде? Где ей пришлось и пылесосить и полы мыть, да ещё и за садом ухаживать?", ‒ подытожили они.

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Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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