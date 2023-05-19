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"Разве о такой старости мечтала Алла": в Сети раскритиковали Галкина за архивное фото с Пугачевой

Дмитрий Видоменко
19 мая 2023, 19:47 обновлено 19 мая, 19:47
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Известный комик Максим Галкин опубликовал архивные снимки с Аллой Пугачевой и детьми из РФ и нарвался на хейт фолловеров.
Пугачева, Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный российский юморист и оппозиционер Максим Галкин, который активно поддерживает Украину и регулярно резко высказывается о путинском режиме, поделился в Instagram очередным архивным фото с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой.

В кадре Галкин позировал с супругой на лестнице в своем шикарном доме-замке в подмосковной деревне Грязь (который, по последним данным, паре пришлось продать). Певица была в черном наряде, а юморист надел светлую футболку, синие джинсы и белые кроссовки. В ответ, как водится, Галкин получил сотни яростных и желчных комментариев от жителей страны-агрессора РФ.

"Галкин! Сколько у вас поклонников вне России? Оставайтесь там. Плывите - берег близко", "Замка нет, фото старое, гордиться нечем. Фотошоп рулит", "Да ладно. Так и будем за спиной мамки прятаться?", "Воспоминания о замке!? Продали! Ужас, конечно! Разве о такой старости мечтала Алла!? В маленьком израильском домике в аренде? Где ей пришлось и пылесосить и полы мыть, да ещё и за садом ухаживать?", ‒ подытожили они.

видео дня
Галкин, Пугачева
Галкин, Пугачева
Галкин, Пугачева
Галкин, Пугачева
Галкин, Пугачева

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

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