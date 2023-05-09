"Похожа на Путина − следит за Вами": Галкин повеселил фанатов фото похожей на диктатора рыбы

Юморист Максим Галкин, который открыто осуждает агрессию РФ и поддерживает Украину, удивил и рассмешил поклонников "рыбной" находкой.

https://stars.glavred.info/pohozha-na-putina-sledit-za-vami-galkin-poveselil-fanatov-foto-pohozhey-na-diktatora-ryby-10468864.html Ссылка скопирована

Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный российский юморист и оппозиционер Максим Галкин, который открыто осуждает агрессию путинского режима и поддерживает украинцев в войне с россиянами, рассмешил фолловеров своем находкой − он увидел рыбу в "пруду с человеческим лицом". Видео комик опубликовал на собственной странице в социальной сети Instagram.

Галкин говорит, что сейчас с детьми от брака с легендарной певицей Аллой Пугачевой находится в бельгийском городе Антверпен. На территории одного из отелей в пруду он и увидел пресловутую рыбу, немедленно при этом засняв ее на камеру.

"В саду отеля увидел рыбу с человеческим лицом", – кратко подписал Галкин ролик.

видео дня

Фолловеры юмориста тут же стали писать, как похоже это существо на русского диктатора Владимира Путина.

"Похожа на Путина − следит за Вами", "Копия Путин! Я в шоке. Демоническое перевоплощение. Сейчас еще кто-то быстро триггернется и за это видео посадят. Судя по последним новостям русских блогеров!", "Лицо Путина", − написали они.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Другие новости: