УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 02:33
51
Около 15 лет назад сам Данилко уже сталкивался с тем, что сегодня стало для Галкина новой реальностью.
Андрей Данилко, Максим Галкин
Андрей Данилко высказался про травлю Максима Галкина / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/v_serduchka

Российский комик и шоумен Максим Галкин и его семья сейчас являются излюбленной "игрушкой для битья" для российских пропагандистов. Артист за свои резкие высказывания о правительстве страны-оккупанта и осуждение войны в Украине заработал статус иностранного агента, и теперь всячески порицается в рф.

Украинский певец и музыкант Андрей Данилко (на сцене - Верка Сердючка) сопоставляет себя с Галкиным. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для УНИАН.

Артист отмечает, что комик сейчас переживает то же самое, что и Сердючка в 2007 году - после песни на Евровидении "Dancing Lasha Tumbai", где россияне расслышали "раша гудбай", против Данилко развернулась настоящая травля в прессе. Те, кто и сейчас "рулит" шоу-бизнесом страны-агрессора, и сегодня не простили дерзкую Сердючку, но теперь к Верке присоединился еще и Галкин.

видео дня

"Из Украины враг номер один для России - это я, а среди российских артистов - это Галкин. Он говорит какие-то вещи, которые их (пропагандистов страны-агрессора - прим. редактора) задевают, смеется над этим.

Я же вижу, что Галкин сейчас везде. Там есть и проплаченные блогеры, которые выдумывают о нем какие-то оскорбительные истории, чтобы ударить, чтобы было больно. Но я очень хорошо знаю, что он очень умный человек, и он знает, что он делает. Я понимаю, что ему сейчас непросто, поскольку там в рф его ненавидят", - отмечает Андрей Данилко.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Другие новости:

шоу-бизнес Максим Галкин Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

23:35 Деньги
США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

21:50 Украина
Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптик

21:49 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:56

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

Реклама
23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

Реклама
21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

Реклама
16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

16:52

Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о КарольВидео

16:44

Украина вернула из российского плена почти полусотню защитниковФотоВидео

16:13

"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИВидео

16:09

В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

15:58

Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалистВидео

15:57

Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

15:46

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеорВидео

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять