"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

Около 15 лет назад сам Данилко уже сталкивался с тем, что сегодня стало для Галкина новой реальностью.

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Андрей Данилко высказался про травлю Максима Галкина / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/v_serduchka

Российский комик и шоумен Максим Галкин и его семья сейчас являются излюбленной "игрушкой для битья" для российских пропагандистов. Артист за свои резкие высказывания о правительстве страны-оккупанта и осуждение войны в Украине заработал статус иностранного агента, и теперь всячески порицается в рф.

Украинский певец и музыкант Андрей Данилко (на сцене - Верка Сердючка) сопоставляет себя с Галкиным. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для УНИАН.

Артист отмечает, что комик сейчас переживает то же самое, что и Сердючка в 2007 году - после песни на Евровидении "Dancing Lasha Tumbai", где россияне расслышали "раша гудбай", против Данилко развернулась настоящая травля в прессе. Те, кто и сейчас "рулит" шоу-бизнесом страны-агрессора, и сегодня не простили дерзкую Сердючку, но теперь к Верке присоединился еще и Галкин.

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"Из Украины враг номер один для России - это я, а среди российских артистов - это Галкин. Он говорит какие-то вещи, которые их (пропагандистов страны-агрессора - прим. редактора) задевают, смеется над этим.

Я же вижу, что Галкин сейчас везде. Там есть и проплаченные блогеры, которые выдумывают о нем какие-то оскорбительные истории, чтобы ударить, чтобы было больно. Но я очень хорошо знаю, что он очень умный человек, и он знает, что он делает. Я понимаю, что ему сейчас непросто, поскольку там в рф его ненавидят", - отмечает Андрей Данилко.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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