УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Будущая королева": Галкин показал взрослую красавицу-дочку

Алена Кюпели
3 августа 2023, 12:33 обновлено 3 августа, 12:48
216
Лиза Галкина превращается в прекрасную девушку.
Максим Галкин и его здоровые отношения с детьми
Максим Галкин и его здоровые отношения с детьми / Instagram/maxgalkinru

Известный комик, шоумен и супруг легендарной советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин (известный тем, что осудил войну, которую диктатор Путин развязал против Украины), показал на своей странице в Instagram, как выросла его дочка Лиза.

Так, Галкин снял лестницу, по которой спустилась его белокурая красавица. Он также запостил такое же видео, снятое несколько лет назад. Лиза также спускалась с лестницы и пела песенку.

"Та же лесенка, та же девочка, а где же песенка", - спрашивает Максим Галкин.

видео дня

В посте - Лиза Галкина спускается по лестнице:

Комментаторы наделали массу комплиментов Лизе Галкиной.

Комментаторы в восторге от Лизы Галкиной
Комментаторы в восторге от Лизы Галкиной / Instagram/maxgalkinru

"Красавица какая, локоны золотые, потрясающая! И харизма бьёт даже через экран!", "Боже, какая милашка. Максим, вы с Аллой Борисовной замечательные родители", "Какая Лиза красавица и умница, конечно, у таких родителей не могло быть по-другому!", "Будущая королева" - пишут они.

Стоит отметить, что в отличие от детей Киркорова, двойняшки Галкина выглядят счастливым, смеющимися.

Напомним, ранее российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

Вас также может заинтересовать:

Максим Галкин Лиза Галкина
Реклама

Главное за день

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

13:15 Мир
ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

12:49 Украина
"Таких температур еще не было": синоптик назвала самый жаркий период конца лета

"Таких температур еще не было": синоптик назвала самый жаркий период конца лета

12:12 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:15

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

13:07

Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

13:00

В России скончалась популярная советская актриса

12:49

ВСУ истощили оккупантов на юге и заставили их бежать - NYT

12:34

"Мы все вернем - даже вдвойне": Усик заочно поругался с российскими пропагандистами

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
12:33

"Будущая королева": Галкин показал взрослую красавицу-дочкуВидео

12:13

Военный эксперт спрогнозировал, велики ли шансы на атаку РФ на Польшу и на страны Балтии

12:12

"Таких температур еще не было": синоптик назвала самый жаркий период конца лета

12:03

3 странные привычки со времен СССР, с которыми пора "завязывать"

Реклама
12:00

ВСУ могут выйти к Крыму ко Дню Независимости и вернуть полуостров до конца года – ГетьманЭксклюзив

11:58

Гороскоп на август 2023: 4 знака зодиака ждет нейтральный и спокойный месяцВидео

11:53

Футболист Александр Зинченко стал отцом во второй раз: первые фото младенца

11:30

"Всем страшно": Позитив рассказал, готов ли отправиться воевать на фронт

11:25

"Украине это выгодно, а Путин боится": эксперт сказал, где в Европе может быть второй фронтВидео

11:16

"Появляется из ниоткуда": мужчина опешил от странной находки в саду

11:04

Favbet приобрел для ВСУ еще 4 антидроновых ружья реклама

10:47

"Засыпят телами Европу": Самусь раскрыл планы Путина на ближайший годВидео

10:45

4 знаков зодиака ждет фантастический август: у кого наступает незабываемое времяВидео

10:44

ВСУ поменяли план и сосредоточены на истощении армии РФ - New York Times

10:38

"Наступление ВСУ не имеет дедлайна": Данилов назвал главную проблему в освобождении территорий

Реклама
09:58

РФ обстреляла в Херсоне спасателей, которые тушили собор: четверо раненыхФото

09:50

Оккупанты готовят мощный ракетный удар: Силы обороны сделали предупреждение

09:38

Астролог назвал неудачников августа 2023: кого ждут болезни и неприятностиВидео

09:19

Западу пора готовиться: что задумали Лукашенко и Путин?мнение

09:16

Пенсии заставляют возвращать через суд: кто находится под угрозой

09:12

Что нельзя делать в церкви: запреты, о которых помнят не все

08:48

Гороскоп на завтра 4 августа 2023: Близнецам - рисковать, Весам - считать деньги

08:46

Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства — Данилов

08:30

"Солдаты РФ продолжают бежать": ВСУ применяют "конфетные бомбы" – The Economist

07:28

Получил "Золотой крест" от Залужного: погиб сержант, который вывел 44 побратима с минного поля

07:03

Задача для гениев: нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке

06:55

США собрались приравнять поставки оружия Тайваню и Украине: что это значит?мнение

06:41

Ночью РФ атаковала Киев дронами: ПВО уничтожила около 15 "Шахедов"

06:30

Гороскоп на август для всех: Тельца ждет большая удача, Близнецов – неприятностиЭксклюзив

05:30

Как избавиться от плесени на подоконнике: простые способы, о которых все забыли

05:00

Психологический тест по картинке: какой вы человек и чего вам не хватает в жизни

04:30

Пугачева удивила реакцией на песню "Russia goodbye" СердючкиВидео

04:13

Какой сегодня праздник 3 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:00

Любители вечеринок: 7 знаков зодиака, которые умеют зажигать на полную

03:22

Джордж Клуни снова женился после слухов про проблемы с Амаль

Реклама
02:52

4 вещи, которые категорически нельзя делать после чистки зубов: будет хуже

02:20

"Клепать ракеты и бить по России": эксперт озвучил "рецепт" вступления Украины в НАТО

01:35

Правозащитник рассказал, кто в РФ может бросить вызов Кремлю после неудач Гиркина и Пригожина

01:15

Женщина шокировала странной зависимостью: что она делаетВидео

00:18

Полетят десятки беспилотников: ВСУ готовятся к массированной атаке на Москву - WSJ

02 августа, среда
23:34

Что означает слово "мисль" в украинском языке: Авраменко удивил - это не "думка"Видео

23:10

Топ-5 комплиментов, которые любят мужчины: советы и "живые" примеры

22:37

Летели стулья: россияне встряли в "пьяную" драку в Турции и пожалелиВидео

21:54

Что нужно сделать 4 августа, чтобы исцелиться: приметы и важные запреты

21:44

РФ подняла в воздух бомбардировщики: в ВСУ назвали время возможного ракетного удара

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять