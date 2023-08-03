"Будущая королева": Галкин показал взрослую красавицу-дочку

Лиза Галкина превращается в прекрасную девушку.

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Максим Галкин и его здоровые отношения с детьми / Instagram/maxgalkinru

Известный комик, шоумен и супруг легендарной советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин (известный тем, что осудил войну, которую диктатор Путин развязал против Украины), показал на своей странице в Instagram, как выросла его дочка Лиза.

Так, Галкин снял лестницу, по которой спустилась его белокурая красавица. Он также запостил такое же видео, снятое несколько лет назад. Лиза также спускалась с лестницы и пела песенку.

"Та же лесенка, та же девочка, а где же песенка", - спрашивает Максим Галкин.

видео дня

В посте - Лиза Галкина спускается по лестнице:

Комментаторы наделали массу комплиментов Лизе Галкиной.

Комментаторы в восторге от Лизы Галкиной / Instagram/maxgalkinru

"Красавица какая, локоны золотые, потрясающая! И харизма бьёт даже через экран!", "Боже, какая милашка. Максим, вы с Аллой Борисовной замечательные родители", "Какая Лиза красавица и умница, конечно, у таких родителей не могло быть по-другому!", "Будущая королева" - пишут они.

Стоит отметить, что в отличие от детей Киркорова, двойняшки Галкина выглядят счастливым, смеющимися.

Напомним, ранее российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

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