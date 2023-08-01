Галкин и Вайкуле на ее фестивале побесили россиян и спели на латышском языке:

В Юрмале в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous - юморист Максим Галкин устроил интересный инцидент.

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Вайкуле и Галкин неожиданно спели дуэтом / коллаж Главред, фото УНИАН

На латвийском курорте Юрмала в рамках благотворительного фестиваля знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous случился забавный инцидент. Соответствующее видео певица разместила на личной странице в социальной сети Instagram.

Вайкуле на своем фестивале решила исполнить легендарный хит авторства Раймонда Паулса ‒ "Листья желтые над городом кружатся". Но именно в оригинальной латышкой версии, текст которой еще в 1968 году написал известный поэт и публицист Янис Петерс.

Выступая в легендарном концертном зале "Дзинтари", она вышла в зал к зрителям и подошла к местам, где сидели юморист Максим Галкин и его супруг ‒ легендарная советская певица Алла Пугачева.

видео дня

Вайкуле подала комику условный знак и тот, имитируя неожиданность, взял в руки микрофон и пошел к певице. И начал петь с ней ‒ но, внезапно, тоже на латышском.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в страну-агрессор РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

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