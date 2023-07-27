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"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим Галкин

Анна Подгорная
27 июля 2023, 10:58 обновлено 27 июля, 10:58
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Пока СМИ страны-оккупанта строят версии, одна фантастичнее другой, Пугачева и Галкин живут свою лучшую жизнь.
Лайма Вайкуле, Макисм Галкин, Алла Пугачева
Лайма Вайкуле показала свежее видео с Максимом Галкиным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева, которые покинули страну-агрессора в знак несогласия с войной в Украине, уже долгое время не выходят на связь с поклонниками. В росСМИ этот факт освещают с едкими комментариями, которые, впрочем, полезной информации не дают.

Свет на то, где сейчас опальные артисты с семьей, пролила их давняя подруга - латвийская певица Лайма Вайкуле. На своей странице в Instagram она показала, что Галкин находится в добром здравии и прекрасном настроении.

На коротком видео комик, лучезарно улыбаясь, садится на велосипед и прощается с Лаймой. "Чао, бамбино! И он уехал в закат…" - прокомментировала кадры певица.

видео дня

По всей вероятности Пугачева и Галкин вместе с детьми отдыхают в Латвии - это неизменная летняя традиция их семьи на протяжении многих лет. Фанаты предполагают, что их редкое появление в социальных сетях означает лишь одно - родные, близкие и давние друзья предпочитают наслаждаться часами единения без посторонних глаз.

Смотрите видео, как сейчас выглядит Максим Галкин:

Ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

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