"Это просто невыносимо": Юрий Горбунов признался, куда вывез Катю Осадчую и детей во время войны

Горбунов рассказал, куда вывез Осадчую с детьми во время войны / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен, продюсер и ведущий Юрий Горбунов в интервью для Алины Доротюк рассказал, где "прячет" от ужасов войны их с моделью, ведущей и волонтеркой Катей Осадчей общих детей.

Горбунов поделился, что первое пристанище после того, как 24 февраля они проснулись от мощных взрывов, семья нашла у родителей Осадчей. Но это место показалось им недостаточно безопасным. Тогда звездная семья отправилась попытать удачи на Западной Украине.

"Сначала искали, где найти жилье на Западе Украины, потому что мы сначала переехали к родителям Кати, потом выяснилось, что там так же над головой летают самолеты. Когда у тебя один пятилетний ребенок, и пятимесячный второй, то это не просто маленькие дети, здесь и питание, и вода, и все остальное…" - поделился шоумен.

Остановился Горбунов с женой и двумя маленькими сыновьями в Карпатах в районе Ивано-Франковской области. Однако звездные родители вернулись в Киев при первой же возможности, чтобы вплотную занять волонтерской и просветительской деятельностью.

Дети, по признаю ведущего, живут сейчас на два дома: "Они то возвращаются, то снова едут. Мы пробуем. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они снова начинают садиться на голову, то мы снова их... Потому что, для Ивана, которому уже скоро шесть лет, ему, конечно, важна коммуникация и дома это бывает просто невыносимо".

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Напомним, украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая была одной из первых медиаперсон, которая выступила за то, чтобы лишить украинского гражданства артистов украинского происхождения, которые сознательно молчат о войне в Украине и/или публично поддерживают военную политику Кремля.

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