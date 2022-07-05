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"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

5 июля 2022, 20:04

Украинский ведущий Юрий Горбунов провел параллели между Путиным и Кащеем Бессмертным, и заявил, что "смерть" русского диктатора заключена в двух "иглах".

Горбунов, Путин
Горбунов, Путин / lkalamujic / flickr.com и УНИАН

Легендарный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов считает, что смерть русского диктатора Владимира Путина в двух "иглах" ‒ "газе-нефти" и "власти". Об этом шоумен рассказал в интервью проекту Алины Доротюк.

"Бесспорно, это единство, поддержка вооружением и усиление санкций. Потому что санкции только сейчас для них начали немного действовать. Там объявлен дефолт, который на них пока никак не отобразился. Пока все эти санкции на них никак не отобразились. Их самая болезненная история– это газ и нефть. Вот как только мы будет бить по этим местам", – сказал Горбунов.

Далее, шоумен провел параллели с русским фольклором, вспомнив о легендарном сказочном злодее Кащее Бессмертном, и заявил ‒ у Путина, в отличие от Кащея, есть "две иглы", которые нужно сломать.

"У Путина есть две иглы, как в той сказке о яйце, это – власть, то, чем он дорожит больше всего, и газ с нефтью. Вот как только эти две истории ему подкосить, – ему конец", – подытожил Горбунов.

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Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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Автор: Егор Бунин
Юрий Горбунов Владимир Путин новости шоу бизнеса
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