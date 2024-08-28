"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

Молчун Игорь Николаев признался, что продолжает свое похудению.

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Игорь Николаев рассказал о своем здоровье / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который посещал незаконно оккупированный Россией украинский Крым, заявил, что чувствует себя лучше после операции на сердце.

Как рассказал артист пропагандистским росСМИ на конкурсе "Новая волна", процесс похудения после инфаркта еще не окончен.

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"Я только в процессе похудения. Это начало. Держу себя в руках!", - сказал молчун.

Также он отметил, что и самочувствие у него сейчас нормальное.

"Спасибо, сейчас у меня все хорошо. Дай Бог здоровья каждому!", — отметил певец.

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

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