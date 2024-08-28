УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

Элина Чигис
28 августа 2024, 09:01
161
Молчун Игорь Николаев признался, что продолжает свое похудению.
Игорь Николаев
Игорь Николаев рассказал о своем здоровье / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который посещал незаконно оккупированный Россией украинский Крым, заявил, что чувствует себя лучше после операции на сердце.

Как рассказал артист пропагандистским росСМИ на конкурсе "Новая волна", процесс похудения после инфаркта еще не окончен.

видео дня

"Я только в процессе похудения. Это начало. Держу себя в руках!", - сказал молчун.

Также он отметил, что и самочувствие у него сейчас нормальное.

"Спасибо, сейчас у меня все хорошо. Дай Бог здоровья каждому!", — отметил певец.

Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Игорь Николаев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

09:32 Украина
Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемы

Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемы

08:30 Гороскоп
Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода 16641

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершение 15019

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершение

Украину накроет египетская погода : синоптик предупредила об изменениях 14092

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали 13090

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

Последние новости

09:48

Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

09:32

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

09:25

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

09:14

Россию ждет переворот: альтернатива переговоров может остановить Путина и Россию

09:01

"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
08:52

"Обломки украшают донецкие пейзажи": ВСУ сбили российский самолет Су-25Видео

08:35

"Тяжелые жизненные моменты": Настя Каменских обратилась к поклонникам

08:30

Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемыВидео

08:24

Украину выставили угрозой: Россия пыталась использовать МАГАТЭ на Курской АЭС

Реклама
08:10

Глобальный телеграмм - бельмо на глазу глобалистовмнение

07:40

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:05

Найти скрытые слова за 10 секунд сможет только гений: загадка, которую разгадают единицы

06:52

Горят две нефтебазы на Ростовщине: в РФ пожаловались на атаку дроновВидео

06:10

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерикамнение

05:19

Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтикаВидео

04:48

Гороскоп на завтра 29 августа: Львам - хорошие новости, Стрельцам - приключения

04:27

Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

03:00

Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

03:00

Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

02:49

По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

Реклама
02:32

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:20

"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизмаВидео

01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" в очередной раз не оправдало надежды фанатов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:03

"Самоуничтожился": полковник ФСБ РФ подавился мясом

27 августа, вторник
23:58

Джамала показала свой "молодильный" подарок

23:42

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:38

"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезниВидео

23:33

Известный украинский актер женился - первые подробности свадьбы

23:32

Польша передаст Украине свои МиГ-29, но есть условие - Минобороны Польши

23:22

Удар по режиму Кремля: Гудков раскрыл сокрушительные последствия боев в Курской областиВидео

23:22

Возвращение с Запада на Восток: Лукашенко о переходе на сторону Украины

23:20

Популярная советская артистка оказалась в реанимации на грани

23:18

Как сделать гель для стирки своими руками за 5 минут: простой рецепт с идеальным результатомВидео

22:56

"Интересные истории": Ксения Мишина с сыном попали в больницу

22:51

"Все в глубокой скорби": известный украинский артист погиб на фронте

22:49

"Человека привалило": видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом РогеФотоВидео

22:40

Откроет путь к двум крупным городам: эксперт раскрыл угрозы наступления РФ на Покровск

Реклама
22:30

У РФ осталось три носителя "Кинжалов": аналитик о ситуации с авиацией врага

22:28

"Я сейчас покажу, как жарить картофель": невероятный рецепт - просто "вау"Видео

22:17

Украина контролирует 1294 км² на Курщине: Коваленко поразил скоростью продвижения ВСУ

21:46

История не учит ничему: россияне построили очередной понтонный мост через Сейм

21:32

Сэкономит время на кухне: чрезвычайно простой рецепт, как приготовить борщевую заправкуВидео

21:07

Боев чуть меньше, но город почти пал: военный о ситуации в Часовом Яру

20:48

В Украине ощутимо "упали" цены на популярные летние овощи и фрукты: что подешевело

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять