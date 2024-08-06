Сообщил лично: у Игоря Николаева пополнение в семье

Игорь Николаев обзавелся новым членом семьи.

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Игорь Николаев завел новую собаку / коллаж: Главред, фото: t.me/igornikolaev_music

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, поделился с поклонниками радостной новостью.

На своей странице в соцсетях Николаев опубликовал фото дочери Вероники с щенком по имени Герда.

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"Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!" – рассказал артист.

Напомним, в мае семья Николаева похоронила собаку по кличке Зоя, которой было 14 лет.

"У нее была хорошая жизнь. Если бы не онкология, она еще прожила бы. Но все так, как угодно Богу", - написала тогда жена композитора.

Дочка Игоря Николаева с щенком Гердой / фото: скрин t.me/igornikolaev_music

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю Россию. Николаев бросил бывшую жену на сцене исполнять их общий хит "Дельфин и Русалка".

А также распространяют слухи, что до больничной койки Игоря Николаева довели бывшая жена Наташа Королева, и нынешняя супруга Юлия Проскурякова. Близкое окружение артиста утверждает, что в его семье последнее время участились скандалы, виной которым, вероятно, стала Королева.

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