"Это был ужас": Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес

Певица поделилась несколькими историями, когда она была в серьезной опасности. Однажды она даже попала в больницу на 3 месяца после того, как ее избили.

https://stars.glavred.info/eto-byl-uzhas-polyakova-rasskazala-zhutkuyu-istoriyu-kak-bandity-vyvezli-ee-v-les-10481473.html Ссылка скопирована

Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес/ коллаж: Главред, фото: Instagram polyakovamusic, скрин

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала несколько историй из своей жизни в лихие 1990-е. Оказалось, что она не раз попадала в очень опасные ситуации. В частности, однажды бандиты вывезли ее в лес, где хотели изнасиловать.

Такими историями Полякова поделилась в разговоре с Машей Ефросининой в новом выпуске шоу "Взрослые девочки". Она отметила, что из разных опасных ситуаций ей помогал выпутаться подвешенный язык – ей удавалось договариваться, чтобы ее отпускали.

"Меня и правда однажды вывозили в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню эту дорогу назад... Это был ужас. Чего вывозили... Они хотели меня изнасиловать [неценз.]. Нет, меня не схватили на улице. Где-то там с кем-то были знакомы, сели в машину, завезли. Что-то там от нас хотели. Слава Богу, никогда меня не насиловали. Но это был не единичный случай. Еще однажды меня завезли на дачу и я тоже оттуда шла пешком. Я дважды ночью шла пешком в город", – рассказала Полякова.

видео дня

По ее словам, подвешенный язык всегда ее спасал. Ей удавалось договориться с недоброжелателями, и ее отпускали.

"Я умела психологически договориться. Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то так поступит с ней". И он в момент просто завел машину, привез меня домой и когда я выходила, сказал: "Скажи своей маме, что она воспитала классную девку", – вспомнила певица.

Однажды ей пришлось три месяца лежать в больнице после избиения. Полякова рассказала, что она какое-то время встречалась с одним из опасных парней в Виннице, а когда она захотела разойтись с ним, то он навел на нее своих друзей, и те ее избили. Кроме этого, тот парень даже поджигал ее квартиру.

Раньше Оля Полякова выступила с необычной инициативой – в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса о миллионе каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

Напомним, Оля Полякова впервые серьезно рассказала о трещине в браке с мужем. Полякова и Буряковский пришли к новому кризису в отношениях, свое мнение о котором певица открыто обсуждает.

Вас также может заинтересовать: