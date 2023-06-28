УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это был ужас": Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес

Алёна Воронина
28 июня 2023, 15:01 обновлено 28 июня, 15:05
153
Певица поделилась несколькими историями, когда она была в серьезной опасности. Однажды она даже попала в больницу на 3 месяца после того, как ее избили.
Оля Полякова
Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес/ коллаж: Главред, фото: Instagram polyakovamusic, скрин

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала несколько историй из своей жизни в лихие 1990-е. Оказалось, что она не раз попадала в очень опасные ситуации. В частности, однажды бандиты вывезли ее в лес, где хотели изнасиловать.

Такими историями Полякова поделилась в разговоре с Машей Ефросининой в новом выпуске шоу "Взрослые девочки". Она отметила, что из разных опасных ситуаций ей помогал выпутаться подвешенный язык – ей удавалось договариваться, чтобы ее отпускали.

"Меня и правда однажды вывозили в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню эту дорогу назад... Это был ужас. Чего вывозили... Они хотели меня изнасиловать [неценз.]. Нет, меня не схватили на улице. Где-то там с кем-то были знакомы, сели в машину, завезли. Что-то там от нас хотели. Слава Богу, никогда меня не насиловали. Но это был не единичный случай. Еще однажды меня завезли на дачу и я тоже оттуда шла пешком. Я дважды ночью шла пешком в город", – рассказала Полякова.

видео дня

По ее словам, подвешенный язык всегда ее спасал. Ей удавалось договориться с недоброжелателями, и ее отпускали.

"Я умела психологически договориться. Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то так поступит с ней". И он в момент просто завел машину, привез меня домой и когда я выходила, сказал: "Скажи своей маме, что она воспитала классную девку", – вспомнила певица.

Однажды ей пришлось три месяца лежать в больнице после избиения. Полякова рассказала, что она какое-то время встречалась с одним из опасных парней в Виннице, а когда она захотела разойтись с ним, то он навел на нее своих друзей, и те ее избили. Кроме этого, тот парень даже поджигал ее квартиру.

Раньше Оля Полякова выступила с необычной инициативой – в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса о миллионе каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

Напомним, Оля Полякова впервые серьезно рассказала о трещине в браке с мужем. Полякова и Буряковский пришли к новому кризису в отношениях, свое мнение о котором певица открыто обсуждает.

Вас также может заинтересовать:

Маша Ефросинина Оля Полякова изнасилование
Реклама

Главное за день

Зеленский неожиданно мокнул Раду каннабисом: "Легализуйте наконец-то!"

Зеленский неожиданно мокнул Раду каннабисом: "Легализуйте наконец-то!"

15:33 Украина
"Ждал и снимал посетителей": СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске

"Ждал и снимал посетителей": СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске

14:57 Украина
Нет заморозке войны, НАТО и бункер Путина: главные заявления Зеленского в Раде

Нет заморозке войны, НАТО и бункер Путина: главные заявления Зеленского в Раде

14:55 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:33

Зеленский неожиданно мокнул Раду каннабисом: "Легализуйте наконец-то!"

15:15

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление внедорожник Mitsubishi L200

15:01

"Это был ужас": Полякова рассказала жуткую историю, как бандиты вывезли ее в лес

15:00

Сотня танков Leopard для Украины: Швейцария ошарашила решением

14:57

"Ждал и снимал посетителей": СБУ задержала наводчика удара по кафе в Краматорске

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:55

Нет заморозке войны, НАТО и бункер Путина: главные заявления Зеленского в РадеВидео

14:52

Живот вываливается: в Сеть слили честное фото Королёвой в купальнике

14:32

Резников заинтриговал заявлением о контрнаступлении

14:13

Легенда бокса дал неутешительный прогноз для Усика на сражение против Фьюри

Реклама
14:11

Дочь Лорак и Налчаджиоглу жестко задирает сводную сестру

14:06

Девушка показала простой способ, как сделать колбасу в домашних условияхВидео

14:02

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

13:29

Эксперт пояснил, как Лукашенко может использовать Путина после мятежа Пригожина

13:27

Почему кремлевского потрошителя прорвало "выступать, награждать и отмечать"мнение

13:23

Праздновали бы 15-летие в сентябре: ракета РФ убила в Краматорске сестер-близняшекФотоВидео

13:16

Для кого 2024 год будет удачным: астрологи назвали 4 знака зодиака

13:05

Мужчина показал дешевый трюк, который избавит от неприятного запаха в обувиВидео

12:43

Авраменко рассказал, нужно ли переименовать Запорожье и БроварыВидео

12:39

"Испанский стыд": Руслану высмеяли за фото в мини на фоне руин под БахмутомВидео

12:37

Что означает выражение "деньги не пахнут": Авраменко объяснил популярную фразуВидео

Реклама
12:23

Как чистить, когда менять и зачем нужен уксус: как поддерживать ершик в чистоте

12:15

В Украине официально изменят даты трех праздников: Зеленский подал проект в Раду

12:02

"Якобы должны ее слушать": Серга объяснил, почему у Лободы проблемы с публикой

12:00

Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - ЗолотаревЭксклюзив

11:57

Гороскоп на завтра 29 июня 2023: Рыбам – чувствительность, Овнам - конфликт

11:46

Без слез не взглянешь: в сеть слили честные фото Пугачевой

11:44

"Война должна закончиться в Москве падением Путина": экс-депутат Госдумы описал сценарийВидео

11:40

"Куда смотрят санитары?": Кива заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова

11:20

Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку: будет как новаяВидео

11:07

Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж - The New York Times

11:01

Заплатить налоги на квартиры: сколько у украинцев осталось времени

10:57

"Были сутки штурмов": ВСУ сильно продвинулись на Запорожском направлении – МаркусВидео

10:34

Девушка поделилась секретом удаления пригоревшей пищи и жира из духовкиВидео

10:33

Эксперт объяснил, какой у Пригожина был хитрый план по поводу мятежа

10:03

С неожиданным визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

09:59

Только люди с острым зрением смогут разгадать загадку: нужно найти зеленую точку

09:48

Деньги от польского фонда для украинок: кто имеет право на 90 тыс. грн

09:46

Война может закончиться в этом году: Пономарев описал сценарийВидео

09:07

Целая серия взрывов: в Мелитополе мощно "прилетело" по оккупантам

09:03

Нужны соль и рис: как легко и просто помыть бутылки изнутри

Реклама
08:50

Пригожин исчез: самолеты главаря ЧВК прилетели в Беларусь, но его никто не видел

08:20

Путин усилится, если усилится Пригожинмнение

08:13

Вагнеровцы до сих пор остаются в Украине – Пентагон

08:12

Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 9 украинцев, 60 человек раненыФотоВидео

07:41

Две родные сестры из Волыни за один месяц потеряли на войне своих мужей

07:00

День рождения Владимира Дантеса: 5 хитов поющего волонтера с украинским вайбомВидео

06:48

Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

06:21

Как хорошо выглядеть в 60 лет летом: 6 незаменимых вещей для стильного образаФото

06:20

Неспроста у путинских были похоронные лицамнение

04:30

"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять