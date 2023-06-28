Дочь Лорак и Налчаджиоглу жестко задирает сводную сестру

В начале июня турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу женился на своей подруге, визажистке Лилии Реус. Сейчас пара отправилась на отдых вместе с детьми - Мурат взял с собой 12-летнюю дочь от Лорак Софию, Лилия - дочь от предыдущих отношений Александру.
Девочки ранее неплохо ладили, ведь это путешествие - не первое, которое они проводят вместе. Однако похоже, что после свадьбы их отношения изменились.
На своей странице в Instagram Реус выложила видео, на котором видно, как София толкает Александру в бассейн, пока та позировала для мамы. Девочка позже спросила, кто это сделал, на что Лилия предложила ей угадать ответ.
София живет отдельно от отца, в то время как дочь Реус находится с мамой и Муратом постоянно. Вероятно 12-летняя девочка стала ревновать, что Александра живет в полноценной семье, а ей приходится разрываться между родителями в разводе.
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