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Дочь Лорак и Налчаджиоглу жестко задирает сводную сестру

Анна Подгорная
28 июня 2023, 14:11 обновлено 28 июня, 14:11
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Новобрачные отправились на отдых с детьми от предыдущих отношений, где София Налчаджиоглу показала себя во всей красе.
Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус с детьми
Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу столкнула ребенка Лилии Реус в бассейн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В начале июня турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу женился на своей подруге, визажистке Лилии Реус. Сейчас пара отправилась на отдых вместе с детьми - Мурат взял с собой 12-летнюю дочь от Лорак Софию, Лилия - дочь от предыдущих отношений Александру.

Девочки ранее неплохо ладили, ведь это путешествие - не первое, которое они проводят вместе. Однако похоже, что после свадьбы их отношения изменились.

На своей странице в Instagram Реус выложила видео, на котором видно, как София толкает Александру в бассейн, пока та позировала для мамы. Девочка позже спросила, кто это сделал, на что Лилия предложила ей угадать ответ.

видео дня

София живет отдельно от отца, в то время как дочь Реус находится с мамой и Муратом постоянно. Вероятно 12-летняя девочка стала ревновать, что Александра живет в полноценной семье, а ей приходится разрываться между родителями в разводе.

София Налчаджиоглу, Александра Реус
Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу столкнула ребенка Лилии Реус в бассейн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.

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