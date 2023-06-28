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Живот вываливается: в Сеть слили честное фото Королёвой в купальнике

Сергей Кущ
28 июня 2023, 14:52 обновлено 28 июня, 14:52
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Похудение скандальной Наташи Королёвой явно пошло не по плану.
Наташа Королёва
В Сеть слили честное фото Королёвой в купальнике / скриншот YouTube

Певица Наташу Королёву, которая до сих пор молчит о войне на родине, ранее пыталась сбросить лишний вес, даже продвигала собственный курс по похудению, но что-то пошло не так.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором показала себя в купальнике без фильтров и фотошопа, но подписчики увидели только лицо и пейзаж за спиной.

А вот знакомый певицы решил показать, как она сейчас выглядит в полный рост. И хотя певица лежала в халате, одежда никак не смогла скрыть ни вываливающийся живот, ни некрасиво свисающие складки на боках.

видео дня
Наташа Королёва
Наташа Королёва / скриншот

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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