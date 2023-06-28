"Испанский стыд": Руслану высмеяли за фото в мини на фоне руин под Бахмутом

Благородное дело Лыжичко превратилось в фарс из-за неудачного выбора наряда певицы.

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Руслана Лыжичко снялась под Бахмутом в мини-шортах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко присоединилась к плеяде отечественных звезд, которые во время войны свою карьеру посвятили благотворительности на пользу ВСУ и простых украинцев.

Впрочем, даже в таком деле артистка не отказывается от собственного стиля. На днях в TikTok вышло видео, на котором она обращается к НАТО с просьбой предоставить украинским войскам самолеты F16.

В качестве доказательства такой необходимости Лыжичко обращает внимание аудитории на местность за своей спиной - ролик был снят на фоне руин и воронок от снарядов под Бахмутом. Впрочем, мало кто обратил внимание на трагическую картинку.

видео дня

Зрителей отвлекал внешний вид Русланы - в опасную локацию певица прибыла в футболке, каске и бронежилете, из-под которого едва видны мини-шорты. Голые ноги певицы показались многим неуместными при таких обстоятельствах, за что в комментариях над ней стали подшучивать: "Руся, люди питають, де штани", "Матню можна було прикрити", "Де брючата? Чи це пляж?", "Мартин босий та в брилі", "Головне, що каску одягла", "Іспанський сором", и пр.

Смотрите видеообращение Русланы Лыжичко, которое вызвало сильный резонанс среди зрителей:

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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