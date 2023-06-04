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Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы

Анна Подгорная
4 июня 2023, 22:10 обновлено 4 июня, 22:10
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Хореограф ответила на вопрос о судьбе коллеги по "Танцах со звездами" на украинском телевидении.
Алена Шоптенко, Влад Яма
Алена Шоптенко рассказала, что думает про сбежавшего Влада Яму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko, instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор и хореограф Влад Яма уже более года живет в США - с началом полномасштабной войны в Украине он выехал за границу вместе с семьей. Ранее артист пользовался всеукраинской любовью, но сегодня стал противоречивой фигурой.

На днях танцор заинтриговал своим якобы возвращением в Киев. Впрочем, доподлинно пока не известно, правда ли это. Так или иначе украинский шоу-бизнес разделился во мнениях про Влада Яму: одни не одобряют его выезд, другие убеждены, что не имеют права судить о других, а выводы предпочитают делать уже после победы Украины.

Свое мнение про коллегу также высказала танцовщица, хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко на своей странице в Instagram. На волне новостей про возвращение Ямы в Украину, он снова стал "горячей темой".

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Так у Шоптенко, которая также является в нашей стране весьма узнаваемой медиаперсоной, спросили ее мнение про то, удастся ли Владу Яме восстановить прежнюю популярность и востребованность на телевидении.

"Каждый делает свой выбор. Честно говоря, не думаю об этом", - сообщила хореограф.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко рассказала, что думает про сбежавшего Влада Яму / instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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