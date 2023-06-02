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Танцор-"беглец" Влад Яма внезапно вернулся в Киев

Дмитрий Видоменко
2 июня 2023, 11:10 обновлено 2 июня, 11:11
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Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, уехавший ранее в США, впервые с начала русского вторжения вернулся в Украину.
Яма, Киев
Влад Яма внезапно вернулся в Киев / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский хореограф и танцор Влад Яма, который незадолго до полномасштабного российского вторжения покинул страну и уехал с семьей в Майами (штат Флорида, США) во время войны в Украине, внезапно вернулся в Киев. Он лично сообщил о своем возвращении, опубликовав в Stories на своей странице в Instagram снимок из студии телеканал "1+1".

Причем, видимо в припадке внезапно обуявшего его патриотизма, Яма даже для селфи натянул на тело футболку сборной Украины по футболу.

"Вдома" — коротко подписал снимок танцор.

видео дня
Яма, Киев
Яма сделал селфи в студии "1+1"/ Instagram

Буквально через несколько часов Яма решил встать на защиту еще одного звездного "беглеца" — рэпера и продюсера Потапа.

Танцор запостил в Stories скрин публикации пользователя украинского сегмента соцсети Facebook, который возмущался большим количеством новостей о якобы расставании Насти Каменских и Потапа, о Светлане Лободе и в принципе о прочих звездах в украинских СМИ ‒ особенно после того, как Киев ночью в очередной раз был обстрелян русскими оккупантами.

Этот пост Яма и прокомментировал в Stories, однако по какой-то причине решил пошутить ‒ и, кажется, довольно неуместно.

"Мне кажется, некоторые даже думают, что Потап почти такой же опасный, как ракеты (конечно, нет)" — написал танцор (причем на русском языке).

Танцор-'беглец' Влад Яма внезапно вернулся в Киев

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Буквально недавно Яма ввязался в очередной скандал, когда на своей странице в Instagram написал, что нашел в Майами на помойке чемодан и хочет отправить его бойцам ВСУ.

Другие новости:

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