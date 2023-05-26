'Поедет к героям не пустой': Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

Известный (правда ‒ в последнее время уже скандально известный) украинский танцор хореограф Влад Яма отличился новой странной выходкой. В его Instagram-stories появился снимок, на котором Яма возле помойки ковыряется в кем-то выброшенном чемодане.
Ситуацию усугубило то, как хореограф подписал фото. "Нет, это не воровство. Выбросили соседи, но поедет к нашим героям и не пустой", – написал он.
Видимо, предвосхищая гневную реакцию своих фолловеров, Яма то ли собственноручно, то ли с помощью кого-то из своего окружения, в который раз начал массово удалять злые комментарии
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Напомним, Влад Яма еще до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину нашу страну покинул и обосновался в США.
Лилиана Кудлай, супруга танцора, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".
Исходя из этого, совершенно неважно, где именно Яма находится сейчас. Лилиана говорит, что благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.
А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным.
"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.
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