Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

Хореограф и танцор Влад Яма, который незадолго до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину покинул нашу страну и пребывал в США, накануне взволновал фанатом своим фото из студии шоу "Твій день" канала "1+1". Но, как сообщает портал ТСН со ссылкой на работников канала, Яма в студии не появлялся уже очень давно.
По всей вероятности, Яма поделился архивным фото, которое было сделано еще до войны. Однако, что именно он хотел сказать этой публикацией непонятно.
К слову, танцор был одним из ведущих программы "Твій день" до начала полномасштабной войны. Сам Яма ситуацию никак не комментирует. И позже лишь опубликовал еще одно фото из студии телепроекта канала "1+1" – "Танцы со звездами".
Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".
А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.
Буквально недавно Яма ввязался в очередной скандал, когда на своей странице в Instagram написал, что нашел в Майами на помойке чемодан и хочет отправить его бойцам ВСУ.
2 июня танцор выложил селфи, сделанное в одной из студий телеканала "1+1" и подписал его словом "Вдома".
Другие новости: