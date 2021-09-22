Экстремально похудевшая МакSим устроила соблазнительную фотосессию в откровенных нарядах

Певица снялась в сексуальной фотосессии / instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая недавно вышла из комы и уже успела дать первое интервью Ксении Собчак, решила удивлять своих поклонников и дальше.

Звезда обнародовала в своем инста-блоге ролик, на котором позирует в сексуальных образах. Девушка снималась в фотосессии в боди, платье с экстремальными разрезами и декольте. Стоит отметить, что они идеально подошли по фигуре похудевшей МакSим.

"Какая вы красавица", "Дюймовочка наша", "Ой, ой, ой, как красиво", "Красота, грация, сексуальность", "Вот это огонь", "Никак не могу оторвать глаза", "Лучшая", "Какая крутая", – оставляют фолловеры восхищенные комментарии под видео, но все же рекомендуют ей немного поправиться.

МакSим – состояние здоровья певицы

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым. С 19 июня она находилась в искусственной коме.

13 августа ее выписали из больницы. И уже 1 сентября звезда отвела свою дочь на первый звонок. Артистка выглядела очень исхудавшей и весила 30 килограмм.

В интервью Ксении Собчак певица подробно рассказала о своих видениях во время клинической смерти.