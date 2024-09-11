"Ее ждали, мы надеялись": что случилось с мамой предательницы Наташи Королевой

Людмила Порывай не смогла прилететь на свадьбу внука Архипа из-за болезни.

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Людмила Порывай заболела в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/

Недавно сын певицы-предательницы Наташи Королевой и путиниста Тарзана женился на своей возлюбленной Мелиссе Фокс. Свадьба наделала много шума из-за странных нарядов и поведения родителей Архипа.

Поклонники путинистов заметили, что на свадьбе не было мамы предательницы – Людмилы Порывай, которая живет в США и, по слухам, в конфликте со своим зятем из-за разных взглядов на войну в Украине.

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Как рассказала Королева российским пропагандистам, ее мама заболела и поэтому не смогла присутствовать на торжестве.

"Мама Люда хотела прилететь, был билет, но она заболела, вирус какой-то. Нет, все нормально, но перед вылетом она прямо очень… А ведь это перелет и перелет далекий. Ее ждали, мы надеялись, что она долетит, но вот так", — поделилась артистка.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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