"Такой миленький животик": невестка путинистки Наташи Королевой сделала заявление о беременности

Недавно сын предательницы Украины певицы Наташи Королевой и российского стриптизера Тарзана женился на Мелиссе Фокс. Спонтанная свадьба Архипа стала настоящим удивлением и предметом для разговоров из-за странностей на ней: родители и молодожены удивили своими нелепыми нарядами, а также невеста засветила свой округлившийся живот.
На своей странице в соцсетях невестка путинистки решила ответить на вопросы подписчиков и одна из них спросила о том не беременна ли Мелисса.
"Ты случайно не в положении? А то в платье такой миленький животик", - написала подписчица.
В ответ девушка заявила, что она "просто много и вкусно кушает".
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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