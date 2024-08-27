"Такой миленький животик": невестка путинистки Наташи Королевой сделала заявление о беременности

Невестка путинистки Наташи Королевой призналась в своей страсти к еде.

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Мелисса Фокс рассказала, что не беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Недавно сын предательницы Украины певицы Наташи Королевой и российского стриптизера Тарзана женился на Мелиссе Фокс. Спонтанная свадьба Архипа стала настоящим удивлением и предметом для разговоров из-за странностей на ней: родители и молодожены удивили своими нелепыми нарядами, а также невеста засветила свой округлившийся живот.

На своей странице в соцсетях невестка путинистки решила ответить на вопросы подписчиков и одна из них спросила о том не беременна ли Мелисса.

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"Ты случайно не в положении? А то в платье такой миленький животик", - написала подписчица.

В ответ девушка заявила, что она "просто много и вкусно кушает".

Невестка Наташи Королевой удивила фигурой / фото: скрин instagram.com/melissa_foxs_/

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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