Увезли на "скорой": что случилось с путинисткой Наташей Королевой

Российская певица Наташа Королева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, в Сочи столкнулась с неприятной ситуацией.
Как сообщает росСМИ Prozvezd, путинистке пришлось ехать в больницу со своим директором – Мариной Наринской.
Все дело в том, что Наринская подхватила ротавирус и ей пришлось даже вызвать скорую помощь. Отметим, ранее артистка каждый год летом ездила в Майами к своей маме, которая там живет, но теперь выбирает отдых в стране-оккупанте.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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