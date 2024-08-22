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"Китайский клоун и колхозница": путинисты Королева и Тарзан опозорились на всю РФ на свадьбе сына

Элина Чигис
22 августа 2024, 16:15
398
Путинисты Королева и Тарзан ввели в ступор поклонников своими нарядами на свадьбе сына.
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева и Тарзан выбрали нелепые наряды на свадьбу сына / коллаж: Главред, фото: t.me/korolevastar

Уроженка Киева, а сейчас предательница Украины певица Наташа Королева вместе со своим мужем-стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан) пришли на свадьбу сына Архипа в очень странных нарядах. Отметим, парень женился на бывшей стриптизерше Мелиссе.

В сети появились кадры с праздника, на которых видно, что предательница что-то перепутала и пришла в белом коротком платье, хотя, как считают по дресс-коду "белое для невесты". К тому же платье все слиплось и совсем не было пушистым. Поклонники уже назвали Королеву общипанным страусом и курицей.

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Не мене странно выглядел и путинист Тарзан: его наряд состоял из сандалий, широких штанов, которые сравнили с юбкой, и пестрого кимоно зеленого цвета.

"Тарзан клоун, поприличнее одеться не мог";

"Ну и наряды... прям клоуны";

"Натаха колхозница";

"Тарзан на свадьбу единственного сына не мог прилично одеться? Вырядился как китайский клоун";

"Тарзан со стриптиза не успел переодеться", - написали подписчики.

Наташа Королева и Тарзан на свадьбе Архипа
Наташа Королева и Тарзан на свадьбе Архипа / фото: скрин instagram.com/koroleva__star/

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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