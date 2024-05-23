Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопрос

Дженнифер Лопес хранит молчание о статусе своих отношений с Беном Аффлеком.
Как пишет Page Six, певица прервала разговор с репортером, который попросил ее прокомментировать слухи о разводе.
"Вы знаете лучше", — ответила она с короткой улыбкой, согласно видео, опубликованному в Instagram аккаунтом El Gordo y la Flaca. Лопес была в пресс-туре своего предстоящего фильма Netflix на фоне слухов о том, что она и Аффлек направляются в Сплитсвилл.
Во вторник она присутствовала на второй премьере фильма в Мексике в одиночку, в то время как Бен Аффлек был сфотографирован, покидая горячую точку Джорджио Бальди в Санта-Монике, Калифорния, позже той же ночью.
Слухи о расставании начали циркулировать на прошлой неделе после того, как на фотографиях было видно, как Аффлек выходит из дома в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, где, как сообщается, он живет отдельно от Джей Ло.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости
Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.
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