Всемирно известная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен). выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ). Об этом пишет портал "Обозреватель".
Артистка сперва прошлась по красной дорожке в люксовом платье, а потом вышла на сцену, чтобы развлекать гостей мероприятиями своими песнями.
Кроме Лопес и ряда других мировых знаменитостей ‒ бывшей супермодели Наоми Кэмпбеллы, актрисы Ванессы Хадженс, кинозвезды Идриса Эльбы ‒ на открытие прибыли также известные путинисты. В том числе, и телеведущий Андрей Малахов, актриса Равшана Куркова, телеведущая Елена Летучая и так далее.
К слову, для Лопес такое выступление за 5 млн долларов быстро обернулось скандалом в США. Но там недовольство выразили представители сообщества ЛГБТК+. Как известно, Объединенные Арабские Эмираты очень нетолерантны к таким людям.
Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.
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