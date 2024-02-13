Дженнифер Лопес стала одной из главных звезд на открытии элитной гостиницы в Дубае, ОАЭ, под названием One&Only One Za'abeel.

https://stars.glavred.info/lopes-za-gromadnye-dengi-spela-i-splyasala-v-dubae-v-okruzhenii-putinistov-10541411.html Ссылка скопирована

Лопес выступила в ОАЭ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Всемирно известная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (по нынешнему курсу ‒ более 188 млн гривен). выступила на открытии элитной гостиницы One&Only One Za'abeel в Дубае (ОАЭ). Об этом пишет портал "Обозреватель".

Артистка сперва прошлась по красной дорожке в люксовом платье, а потом вышла на сцену, чтобы развлекать гостей мероприятиями своими песнями.

Кроме Лопес и ряда других мировых знаменитостей ‒ бывшей супермодели Наоми Кэмпбеллы, актрисы Ванессы Хадженс, кинозвезды Идриса Эльбы ‒ на открытие прибыли также известные путинисты. В том числе, и телеведущий Андрей Малахов, актриса Равшана Куркова, телеведущая Елена Летучая и так далее.

видео дня

К слову, для Лопес такое выступление за 5 млн долларов быстро обернулось скандалом в США. Но там недовольство выразили представители сообщества ЛГБТК+. Как известно, Объединенные Арабские Эмираты очень нетолерантны к таким людям.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

Другие новости о шоу-бизнесе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.