Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

Известный и оскароносный американский актер/режиссер Бен Аффлек решил рискнуть и устроил совместную прогулку по Лос-Анджелесу с женами: бывшей, актрисой Дженнифер Гарнер, и нынешней ‒ актрисой / певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает портал Page Six.
Причем Гарнер все же держалась на расстоянии от бывшего мужа и Лопес. И шла впереди с общими с Аффлеком детьми ‒ 11-летним сыном Сэмом, и 15-летней дочерью Серафиной.
Тем временем Аффлек и Лопес вместе 15-летней дочерью Эммой (от брака с певцом Марком Энтони).
Вся процессия вела разговоры. Аффлек общался с наследницей жены, а Лопес в этот момент шла под руку с супругом.
Awkward! Ben Affleck's ex wife Jennifer Garner keeps distance from new wife Jennifer Lopez on joint outing with kids after complicated love history https://t.co/a5ErVnTDFi— Jennifer Lopez News (@JLoNews) January 29, 2024
Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.
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