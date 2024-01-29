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Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

Дмитрий Видоменко
29 января 2024, 18:54
Бен Аффлек был замечен на прогулке с детьми и двумя женами (бывшей и нынешней). К актеру присоединились Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер.
Лопес, Аффлек
Бен Аффлек решил устроить прогулку сразу и с нынешней женой, и с бывшей / коллаж фото ua.depositphotos.com

Известный и оскароносный американский актер/режиссер Бен Аффлек решил рискнуть и устроил совместную прогулку по Лос-Анджелесу с женами: бывшей, актрисой Дженнифер Гарнер, и нынешней ‒ актрисой / певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщает портал Page Six.

Причем Гарнер все же держалась на расстоянии от бывшего мужа и Лопес. И шла впереди с общими с Аффлеком детьми ‒ 11-летним сыном Сэмом, и 15-летней дочерью Серафиной.

Тем временем Аффлек и Лопес вместе 15-летней дочерью Эммой (от брака с певцом Марком Энтони).

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Вся процессия вела разговоры. Аффлек общался с наследницей жены, а Лопес в этот момент шла под руку с супругом.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек Дженнифер Гарнер новости шоу бизнеса
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