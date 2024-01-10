"Просто ненавидит папарацци": инсайдер пояснил, почему Аффлек и Лопес ссорятся

Счастливы ли актриса/певица Дженнифер Лопес и режиссер/актер Бен Аффлек в браке - что рассказал таблоидам человек из ближнего круга пары.

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Лопес и Аффлек часто ссорятся из-за внимания папарацци / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Хоть Дженнифер Лопес и Бен Аффлек и выглядят счастливой парой, но иногда их ловят за ссорами и небольшими размолвками, которые зачастую проходят на публике. Журналисты выяснили, в чем причина, пишет британский таблоид Daily Mail.

Пару недавно поймали за бурным выяснением отношений на Сен-Бартсе в прошлом месяце. Иногда журналисты и случайные свидетели видели, как Дженнифер одергивала мужа, а потом они не разговаривали какое-то время ‒ прежде, чем снова выглядеть идеальной парой.

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Инсайдеры утверждают, что Бен Аффлек предпочел бы более уединенную жизнь, но знает, что его жена любит, когда ее фотографируют, любит находиться в центре внимания и позировать фотографам на красной дорожке. А вот Аффлек их терпеть не может ‒ равно как и папарацци.

"У Бена и Джен дела идут очень хорошо Часто мы видим Бена расстроенным, потому что он просто ненавидит папарацци, которые всегда следуют за ним и Джен", ‒ сказал он.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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