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Публично ссорились: Лопес и Аффлека поймали папарацци на дорогом курорте

Дмитрий Видоменко
1 января 2024, 22:07
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили жаркую дискуссию и выглядели напряженными во время шоппинга на острове Сен-Бартс на Карибах.
Лопес, Аффлек, развод
Лопес и Аффлек уехала отдыхать на дорогой курорт / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Звездная пара ‒ актриса/певица Дженнифер Лопес и режиссер/актер Бен Аффлек отмечают новогодние праздники на дорогом курорте ‒ на острове Сен-Барт в Карибском море. Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, они оба выглядели напряженными.

Знаменитости делали покупки в элитных бутиках в городе Густавия. В бутике Bulgari 54-летняя Джей Ло и 51-летний Аффлек устроили ссору ‒ когда вместе рассматривали ювелирные украшения.

Актер выглядел "раздраженным", когда помогал своей звездной жене примерять различные ювелирные изделия. Лопес позировала перед зеркалом и попросила Аффлека сделать серию снимков с роскошным ожерельем. В какой-то момент актер пришел в раздражение и схватиился за голову. Видимо, его утомил процесс шопинга и жаркие переговоры возле прилавка с ювелирными изделиями. Но в конце концов пара все помирилась и, держась за руки, покинули бутик.

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Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
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