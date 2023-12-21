Лопес и Аффлек рассказали о жутких результатах своих старых неудачных романов

Дженнифер Лопес призналась, что имеет ПТСР, как и ее муж Бен Аффлек - расстройство появилось в результате расставания пары в 2004 году.

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Лопес говорит, что с Аффлеком они стали старше и мудрее / коллаж фото ua.depositphotos.com

Актриса/певица Дженнифер Лопес и ее муж, оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек до сих пор борются с серьезными психологическими проблемы, к которым привел их первым разрыв в 2004 году. Об этом она откровенно рассказала в интервью изданию Variety.

Напомним, что тогда пара отменила свадьбу и разошлась. И только пару лет назад снова воссоединилась.

Однако сейчас оба имеют ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), возникшее у пары в прошлом из-за пристального внимания прессы к их личной жизни. Но певица призналась, что на фоне прежних их отношений оба они стали старше и мудрее.

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"Мы стали мудрее. Мы также знаем, что действительно важно в жизни. И это не то, что думают другие люди. Главное – быть верным себе", - говорит Лопес.

Лопес отмечает, что сейчас понимает, что следует идти за своим сердцем, хотя иногда это может быть непросто.

"Как артисты и как просто люди мы должны следовать за своим сердцем. Именно поэтому я делаю то, что кому-то может показаться не самой лучшей идеей. Однако я должна это делать, потому что так чувствую", ‒ сказал он.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе прошлого года пара официально вступила в брак.

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