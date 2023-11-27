Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер Лопес

Люди из окружения звездной пары рассказали о причине очередного конфликта, назревающего между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком.

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Как говорят инсайдеры, Аффлек устал возить Лопес в авто/ коллаж фото ua.depositphotos.com

В браке звездной пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, кажется, назревает проблема, которая может привести к одному из самых больших конфликтов для их союза. Об этом рассказали люди из их окружения, сообщает портал ОК! Magazine.

Папарацци уже давно заметили несколько вещей ‒ вечно уставшее выражение лица Аффлека, язык тел звездной пары, и то, что Аффлек, кажется, всегда садится за руль, когда Лопес нужно куда-то поехать.

В частности, в последние дни жители Лос-Анджелеса часто видят, как Аффлек высаживает Лопес у одного из спортзалов.

"Она ненавидит вождение и, с точки зрения Джей Ло, это обязанность ее мужа — безопасно доставлять ее с места на место. Бен немного устал быть ее шофером. Он мог бы нанять себе водителя — может, она поймет намек! Он проводит за рулем вдвое больше времени, неудивительно, что у него случаются аварии", — рассказал инсайдер из окружения пары журналистам.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе прошлого года пара официально вступила в брак.

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