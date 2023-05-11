Дженнифер Лопес и Бен Аффлек смачно расцеловали друг друга на голливудской премьере

Звездные супруги много позировали фотографам, крепко обнимаясь и ворковали как влюбленные голубки.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / ua.depositphotos.com

В Лос-Анджелесе недавно прошла состоялась премьера нового фильма "Мать", где главную роль сыграла популярная артистка и певица Дженнифер Лопес. На мероприятии она появилась со своим мужем ‒ оскароносным актером и режиссером Беном Аффлеком.

Супруги много позировали фотографам, крепко обнимаясь и ворковали как влюбленные голубки, а затем они крепко расцеловали друг друга.

На презентацию Лопес пришла в новом наряде оттенка топленого молока и с вышивкой пайетками (бренда Brunello Cucinelli) ‒ он состоял из длинного пальто, прямой макси-юбки и спортивного лифчика. Аффлек не стал подбирать ничего экстраординарного и традиционно появился в классическом костюме- "тройке" антрацитового оттенка и белой рубашке.

видео дня

Смотрите видео с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком на премьере фильма "Мать":

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе прошлого года пара официально вступила в брак.

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